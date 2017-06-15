 العشر الأخيرة .. نعم العُدّةُ والذخيرة | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

العشر الأخيرة .. نعم العُدّةُ والذخيرة

العشر الأخيرة .. نعم العُدّةُ والذخيرة
علي بن صالح الجبر البطيّح

*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وأسعدكم الله برضوانه*
حبيبنا.. من أعظم ما ابتلي به الناس خلال العشر الأخيرة في رمضان..
الانصراف عن التزوّد فيها للآخرة بكل مايقرّب إلى الله بسبب التسابق المحموم وغير المسبوق لترتيبات زينة العيد
واستهلاك أثمن الأوقات في التسوّق ونحو ذلك..

لذا.. انتبه.. وكن يقظاً ..
فالميدان ميدان منافسة وسباق ومسارعة لإدراك عطايا الرحمن والعتق من النيران..
نعم هي عشر لكنها في حساب الزمن قليلة..
فاهتبل الفرصة وجدّ واجتهد وشمّر عن ساعد الجدّ وقدّم لنجاتك..
فقد لاتدركها بعد عامك هذا.. ختم الله لنا ولكم هذا الشهر بغفرانه..

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