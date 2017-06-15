قتلى في زلزال بقوة 6,9 في غواتيمالا

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,9 درجات غرب غواتيمالا في وقت مبكر الأربعاء وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل متسببا بانقطاع الكهرباء وأضرار في بعض المباني بحسب مصادر رسمية.

وأعلن معهد دراسات الزلازل أن الهزة التي قدرت قوتها في مرحلة أولى بـ6,6 درجات على مقياس ريختر قبل زيادتها وقعت في الساعة 01,29 صباحا (07,29 ت غ)، محددا مركزها على بعد 156 كلم الى غرب غواتيمالا سيتي في منطقة سان ماركوس.

وأفادت التنسيقية الوطنية للحد من الكوارث أن السكان في مختلف أنحاء البلاد بما فيها العاصمة شعروا بالهزة، وكذلك في المكسيك المجاورة.

وأعلن المتحدث باسمها خوليو سانشيز وفاة رجل أربعيني متأثرا بجروحه بعدما طمر تحت أنقاض كنيسة في قرية سان سيباستيان جنوب غرب البلاد، ومصرع امرأة نتيجة انسداد شرياني في مدينة مالاكاتان الحدودية.

ونشر الرئيس جيمي موراليس تحذيرا لمواطنيه على موقع تويتر قائلا “حافظوا على هدوئكم وأبقوا متيقظين بشأن هزات ارتدادية محتملة”.