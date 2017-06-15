 تعرض سفينة إماراتية لهجوم قبالة السواحل اليمنية | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

تعرض سفينة إماراتية لهجوم قبالة السواحل اليمنية

تعرض سفينة إماراتية لهجوم قبالة السواحل اليمنية
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته المليشيات الحوثية.

وجاء في بيان التحالف: تعرضت سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية، دون أن يسفر عن أضرار في السفينة ولله الحمد ونتج عن ذلك إصابة شخص واحد من الطاقم.

وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.

وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحذيرها أن استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.

وطالب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات الإجرامية.

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