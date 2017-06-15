 بالصور .. تنمية فيفاء تختتم البرنامج الصيفي لتنمية الطفل | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور .. تنمية فيفاء تختتم البرنامج الصيفي لتنمية الطفل

بالصور .. تنمية فيفاء تختتم البرنامج الصيفي لتنمية الطفل
فيفاء أون لاين - طلال الفيفي

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء البرنامج الصيفي لتنمية الطفل الذي استمر لمدة 3 أسابيع خلال شهر رمضان المبارك , ونظمه معهد أضواء القمة التابع للجنة .

وشمل  البرنامج على دورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتنمية مهارات الحياة وبناء الذات والإبداع وتنمية الخيال إلى جانب البرامج الترفيهية وألعاب الذكاء والألعاب الالكترونية ، والمسابقات التفاعلية .

وحضر ختام البرنامج رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي ونائبه الأستاذ سليمان حسن الفيفي وعدد من أولياء الأمور الذين استمعوا لمشاركات أبنائهم وسلمت لهم شهادات الدورة  والجوائز .

 

 

 

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