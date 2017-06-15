بالصور .. تنمية فيفاء تختتم البرنامج الصيفي لتنمية الطفل

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء البرنامج الصيفي لتنمية الطفل الذي استمر لمدة 3 أسابيع خلال شهر رمضان المبارك , ونظمه معهد أضواء القمة التابع للجنة .

وشمل البرنامج على دورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتنمية مهارات الحياة وبناء الذات والإبداع وتنمية الخيال إلى جانب البرامج الترفيهية وألعاب الذكاء والألعاب الالكترونية ، والمسابقات التفاعلية .

وحضر ختام البرنامج رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي ونائبه الأستاذ سليمان حسن الفيفي وعدد من أولياء الأمور الذين استمعوا لمشاركات أبنائهم وسلمت لهم شهادات الدورة والجوائز .