بالفيديو .. إعلان تبرع وهمي بخمسة ملايين يربك حملة سجناء الطائف

أحالت شرطة محافظة الطائف مواطناً خليجياً أعلن عن تبرع وهمي باسم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بمبلغ 5 ملايين درهم إماراتي لحملة إطلاق سراح سجناء محافظة الطائف الموقوفين في قضايا مالية.

وكشف المنسق الإعلامي للحملة مبارك العدواني وفقاً لـ “عين اليوم”، أنهم تواصلوا مع مكتب الشيخ محمد بن زايد، ونفى توكيل أي شخص لإعلان التبرع باسم ولي عهد أبو ظبي ما استدعى إيقاف صاحب الإعلان الوهمي.

وأضاف العدواني أن المواطن الخليجي مازال يخضع للتحقيق لمعرفة دوافعه لهذا التصرف، مبيناً أن الحضور استاءوا من تصرفه بعدما استبشروا خيراً في البداية لضخامة المبلغ.