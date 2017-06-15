محطات في بناء الذات بالنادي الترفيهي بالحد الجنوبي

نظم النادي الترفيهي بالحد الجنوبي المقام في مدرسة عثوان الابتدائية مساء الاربعاء 1438/9/19 دورة في بناء الذات ونفذ الدورة المدرب / أحمد حسين علي المالكي و بدأت الدورة بالتعريف عن علم ونظام بناء الذات من خلال 10 محطات تحقق الاهتمام بقضية بناء الفرد لنفسه وأبنائه وأفراد مجتمعه وتعطي بعض الاضاءات على آليات تطبيق التوازن في الإنجازات بين جوانب الحياة المختلفة ومن هذه المحطات التي تضمنتها الدورة :

– بناء الذات ولماذا تم اختيار التسمية – لاحظ القوانين الإلهية المقروءة والمنظورة

-تطبيق نظريات الاقتصاد في الاستثمار في ذاتك

– اكتشف مشكاتك ومصدر قوة عطائك -التخلص من الأثقال ومعيقات الانطلاق

– البناء الأفقي والعمودي

-حافظ على التوازن و مارس القيادة بالعطاء.

والجدير بالذكر أن علم ونظام بناء الذات ترجع حقوقه الفكرية للمركز العالمي الكندي بقيادة الجراند ماستر الدكتور محمود التايه وهي أحد الفروع الثلاثة التي اهتم بها المركز العالمي الكندي لتطوير التدريب في أنحاء العالم.

هذا النظام يهتم ببناء الفرد وزيادة الكفاءة الإنتاجية الفردية مع الحفاظ على تنوع الانجازات في كافة جوانب الحياة ويتكون من عدة مستويات متتابعة بمناهجها وبرامجها ومتابعاتها تهدف لتعميق التوازن في حياة الفرد من خلال أندية بناء الذات حتى يكون اكثر انتاجا وأكثر سعادة ونجاحا وفلاحا.