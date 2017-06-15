25 % فقط من مستفيدي الضمان يسكنون المدن “وزارة الإسكان”: آلاف المواطنين يسكنون الخيام !

كشف مستشار وزير الإسكان للإسكان التنموي عبدالله النمري، أن هناك نحو 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من الصفيح، وأن 5 آلاف آخرين يسكنون الخيام، مبيناً أن 25% فقط من مستفيدي الضمان الاجتماعي يسكنون المدن والباقون يسكنون في الضواحي والبيوت الشعبية.

وأوضح النمري أن 338 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون بيوتاً، فيما يسكن 323 ألف مواطن في بيوت شعبية.

وبيَّن خلال ندوة “استدامة موارد الإسكان التنموي” بالرياض أول أمس (الثلاثاء) وفقاً لـ “الحياة”، أن الوزراة تحاول تركيز الدعم المباشر على الشريحة الأشد تضرراً، مشيراً إلى أن 7% من كل مشاريع الإسكان مخصصة للفقراء والمحتاجين.

وشدد على أنهم يعملون على تقليل المخاطر لمن يعملون وليس لهم دخل مستمر وتحجم البنوك عن تمويلهم، مضيفاً أن الوزارة تحاول جاهدة تنفيذ مشاريع لأصحاب الدخل المحدود تكون غير مشاريع التمويل الحكومي.

