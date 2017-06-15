 “العيسى” يكشف سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

“العيسى” يكشف سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد

“العيسى” يكشف سبب إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد
فيفاء أون لاين - الرياض

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن سبب إيقاف برنامج “الانتساب والتعليم عن بعد في الجامعات”، موضحاً أن الهدف من ذلك هو تعزيز وتحقيق الجودة في الجامعات.

وأكد العيسى، خلال رعايته حفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مشروع تحدي القراءة أمس (الأربعاء)، ضرورة تعزيز الجودة ورفع مستوى التعليم في البرامج المنتظمة في الجامعات.

وأشار وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك لابد من تركيز الأقسام وأعضاء هيئة التدريس على البرامج الأساسية وعدم الاندفاع في برامج الانتساب والتعليم عن بعد.

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