“نماء” تدشن صندوق نصيف التكافلي لمعالجة حالات الاحتياج الطارئة

دشنت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة صندوق الدكتور عبدالله بن عمر نصيف التكافلي والذي يعمل على التدخل السريع لمعالجة حالات الاحتياج الطارئة.

وأبان مدير عام جمعية نماء الخيرية المكلف الأستاذ صادق بن عبدالكريم النور بأن صندوق الدكتور عبدالله بن عمر نصيف التكافلي يعمل على مد يد العون والمساعدة والإغاثة العاجلة للمكروبين من صوارف الدهر، والتدخل السريع لمعالجة حالات الاحتياج الطارئة والتي تُحال إلى الجمعية من الجهات ذات الاختصاص وفق معايير محددة اعتمدتها الجمعية لتصنيف هذه الحالات.

وأشار النور إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق الاحتراف في العمل الخيري وفق خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة وعبر برامج نوعية في مختلف المجالات تستهدف شرائح المجتمع وطبقاته، مبيناً بأن الحفل سعى إلى ربط جسور المحبة والعطاء الاجتماعي وتحقيق التأخي والتكاتف بين الجمعية ومختلف شرائح المجتمع.

يذكر بأن جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة نالت جائزة مكة للتميز الاجتماعي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وذلك مقابل الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة المنطقة اجتماعياً واهتمامها بالإنسان، ولإسهامها في خدمة منطقة مكة المكرمة اجتماعياً عبر الاهتمام بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج، فضلاً عن تميز الجمعية بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.