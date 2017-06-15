 “مكافحة الفساد” تُحقق في تجاوزات توظيف أقارب المسؤولين بالجامعات | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

“مكافحة الفساد” تُحقق في تجاوزات توظيف أقارب المسؤولين بالجامعات

“مكافحة الفساد” تُحقق في تجاوزات توظيف أقارب المسؤولين بالجامعات
نزاهة - هيئة مكافحة الفساد
فيفاء أون لاين - متابعة

بدأت إدارة البحث والتقصي والتحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” التحقيق بشأن الاتهامات المتدوالة الموجهة لعدد من مسؤولي الجامعات بتوظيف أقاربهم في وظائف معيدين، رغم حصولهم على درجات منخفضة.

وكان الرئيس العام لـ”نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، وفقاً لـ”عكاظ”، قد وجه بالتحقيق في تجاوزات توظيف بعض أقارب مسؤولين في عدد من الجامعات بينها جامعة أم القرى، وجمع المعلومات المطلوبة عن هذا الملف لمعرفة كافة الملابسات والتجاوزات في التوظيف بعد تداول الموضوع في عددٍ من الصحف.

جدير بالذكر مغردون على “تويتر” تداولو أنباء غير مؤكدة عن تعيين مدير إحدى الجامعات أزواج بناته في وظائف مرموقة في الجامعة، مطالبين بالتحقيق في الأمر الذي اعتبروه مخالفاً لأسس النزاهة ويندرج تحت عنوان المحسوبية والمحاباة.

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