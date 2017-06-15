بلدية الشقيق تصادر61 مستحضر تجميل باحدى الصيدليات

قامت بلدية الشقيق ممثلة في قسم الرقابه الصحية وحدة الرقابه الصحيه بمصادرة مستحضرات تجميل مكونه من غسول مجهول المصدر ومثبت ١٠٠٠ مل مجهول المصدر و بودرة اطفال حجم كبير مجهول المصدر و زيت شعر صانسيلك مجهول المصدر و اكسجين شعر ١٠٠٠ مل مجهول المصدر و تم العثور على كريم منتهي الصلاحيه و زيت اللوز منتهي الصلاحيه و غسول اليد منتهي الصلاحيه وتاتي تلك المصادرات امتداد لاعمال الرقابه على المحلات التجاريه بشكل عام من ناحيته أوضح رئيس البلدية المكلف المهندس نواف جحلان انه بمتابعه حثيثه من رئيس البلديه م. عبدالمجيد مذكور تقوم البلديه بأدوارها المناطه بها لتحقيق أهدافها من خلال متابعه المحلات التجاريه بصفه مستمره للحد من المخالفات التي قد تلحق الضرر بالمستهلك وتطبيق الأنظمة المنصوصه بحق المخالفين للاشتراطات الصحيه