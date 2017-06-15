تجهيز حدائق صبيا لعيد الفطر المبارك

تواصل بلدية محافظة صبيا تجهيز حدائق المحافظة حيث تم الانتهاء يوم الأربعاء من تجهيز حديقة نخلان وتم الانتقال لتجهيز حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ثم الانتقال سيكون لحديقة المجد وحديقة الصفاء وحديقة الملك فهد بن عبدالعزيز ، واضح ذلك سعادة رئيس بلدية محافظة صبيا سفر الشهراني حسب توجية سعادته لشركة التجارات المسؤولة عن مشروع صيانة وري الحدائق بالمحافظة وذلك استعداد لاستقبال الزوار والمتنزهين اثناء بداية الإجازة الرسمية بشهر رمضان وبمناسبة عيد الفطر المبارك والإقبال المتزايد على تلك الحدائق والمنتزهات اثناء الإجازة وحرص بلدية صبيا ان تكون الحدائق على كامل جاهزيتها لاستقبال ابناء المحافظه والزوار.