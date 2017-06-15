ضمن الدفعة الخامسة من برنامج سكني “الإسكان” تعلن اليوم عن أكثر من 27 ألف منتج

تعلن وزارة الإسكان اليوم الخميس عن الدفعة الخامسة من برنامج “سكني”، والتي تتضمن أكثر من 27 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم، أنه بإعلان الدفعة الخامسة، سيصل عدد المنتجات التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق برنامج سكني إلى 100 ألف منتج من بين 280 ألف منتج تستهدفها الوزارة خلال هذا العام.

وتتضمن الدفعة الخامسة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية إضافة لقطع أراضٍ ووحدات سكنية.

ويأتي إعلان وزارة الاسكان مساء اليوم عن الدفعة الجديدة؛ ضمن التزامها باعلان المستحقين منتصف كل شهر ميلادي، حيث طرحت خلال الدفعات الاربع السابقة 72.960 ألف منتج سكني وتمويلي.