 فقدان الاتصال بطائرة ماليزية مقاتلة بعد اقلاعها | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

فقدان الاتصال بطائرة ماليزية مقاتلة بعد اقلاعها

فقدان الاتصال بطائرة ماليزية مقاتلة بعد اقلاعها
فيفاء أون لاين - كوالالمبور (واس)

أعلنت القوات الجوية الماليزية الملكية اليوم فقدان الاتصال بطائرة مقاتلة من طراز ” هوك 108 ” شمال مدينة كوانتان الواقعة شرق ماليزيا.
وأفادت في بيان لها أن الطائرة أقلعت من قاعدة ” كوانتان ” الجوية عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم وفقدت الاتصال بعد نصف ساعة من اقلاعها .
وأوضحت أن عملية البحث والانقاذ جارية حاليا .

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