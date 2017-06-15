فقدان الاتصال بطائرة ماليزية مقاتلة بعد اقلاعها

أعلنت القوات الجوية الماليزية الملكية اليوم فقدان الاتصال بطائرة مقاتلة من طراز ” هوك 108 ” شمال مدينة كوانتان الواقعة شرق ماليزيا.

وأفادت في بيان لها أن الطائرة أقلعت من قاعدة ” كوانتان ” الجوية عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم وفقدت الاتصال بعد نصف ساعة من اقلاعها .

وأوضحت أن عملية البحث والانقاذ جارية حاليا .