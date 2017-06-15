اختتام فعاليات مركز التوصل الاجتماعي وتسليم جوائز المسابقة الأسرية

أقام مركز التواصل الإجتماعي بغرب فيفاء التابع للجنة التنمية الإجتماعية بفيفاء ، بالتعاون مع بلدية فيفاء حفل اختتام الأنشطة الرمضانية وتكريم الفائزين في مسابقة الأسرة الرمضانية لعام 1438هـ .

وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم كلمة مشرف مركز التواصل الإجتماعي الاستاذ : شريف سليمان الفيفي ، ثم كلمة توجيهية للشيخ : عبدالله فايع الحكمي ، ثم كلمة رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء الاستاذ : محمد يحي الفيفي ، وبعد ذلك تم السحب على جوائز المتسابقين .

وقد شاركت 94 أسرة في حل مسابقة الأسرة الرمضانية منها حصلت 40 أسرة على جوائز المسابقة .