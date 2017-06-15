 اختتام فعاليات مركز التوصل الاجتماعي وتسليم جوائز المسابقة الأسرية | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

اختتام فعاليات مركز التوصل الاجتماعي وتسليم جوائز المسابقة الأسرية

اختتام فعاليات مركز التوصل الاجتماعي وتسليم جوائز المسابقة الأسرية
فيفاء - وليد الفيفي

أقام مركز التواصل الإجتماعي بغرب فيفاء التابع للجنة التنمية الإجتماعية بفيفاء ، بالتعاون مع بلدية فيفاء حفل اختتام الأنشطة الرمضانية وتكريم الفائزين في مسابقة الأسرة الرمضانية لعام 1438هـ .
وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم كلمة مشرف مركز التواصل الإجتماعي الاستاذ : شريف سليمان الفيفي ، ثم كلمة توجيهية للشيخ : عبدالله فايع الحكمي ، ثم كلمة رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء الاستاذ : محمد يحي الفيفي ، وبعد ذلك تم السحب على جوائز المتسابقين .
وقد شاركت 94 أسرة في حل مسابقة الأسرة الرمضانية منها حصلت 40 أسرة على جوائز المسابقة .

 

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