 “المملكة القابضة” تستحوذ على 7 % من شركة “كريم” | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

بقيمة 232 مليون ريال

“المملكة القابضة” تستحوذ على 7 % من شركة “كريم”

“المملكة القابضة” تستحوذ على 7 % من شركة “كريم”
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت شركة المملكة القابضة أنها استحوذت بتاريخ 14 يونيو 2017 على نسبة 7.11% من شركة كريم المختصة في مجال النقل عن طريق التطبيقات في صفقة بلغت 62 مليون دولار (232.5 مليون ريال).

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أن ذلك سيتم بالاستثمار في زيادة رأس مال شركة كريم وكذلك شراء حصة من السوق ليبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة المملكة القابضة في كريم 7.11%.

وأشارت الشركة إلى أنها أتمت هذه الصفقة من السيولة النقدية المتاحة لديها ولن ينتج عنها أي أثر جوهري على نتائجها.

وبينت أن استثمارها في شركة كريم يعتبر امتداداً لاستراتيجيتها للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة وسوف يضم هذا الاستثمار في القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام الحالي.

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