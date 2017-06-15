 “نوكيا Nokia” تطور أسرع جهاز توجيه لخدمة الإنترنت في العالم | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

“نوكيا Nokia” تطور أسرع جهاز توجيه لخدمة الإنترنت في العالم

“نوكيا Nokia” تطور أسرع جهاز توجيه لخدمة الإنترنت في العالم
فيفاء تك - متابعة

كشفت شركة “نوكيا” الأربعاء عن أسرع رقاقة لشبكات الإنترنت في العالم، معلنة عن اقتحامها لسوق أجهزة التوجيه الذي تهيمن عليه شركات منافسة مثل “جونيبر” و”سيسكو”، أملًا في تعزيز أعمالها للشبكات.

وتأمل الشركة من خلال منتجها الجديد في أن تفوز بأعمال تجارية مع عملاء مثل “فيسبوك” و”جوجل” و”أمازون” الذين يعتبرون سرعة خدمة الإنترنت كل شيء بالنسبة لهم، والذين أيضًا يزيدون إنفاقهم على معدات الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن أجهزة التوجيه الجديدة يمكنها التعامل مع المطالب الكبيرة لبرمجة العالم الافتراضي وخدمات الإنترنت السحابية والجيل القادم من الاتصالات الخلوية.

ويمكن لشريحة السيليكون الجديدة “إف بي4” معالجة البيانات بمعدل 2.4 تيرابايت في الثانية، ومن المقرر بدء شحن المنتج الجديد خلال الربع الرابع من العام الجاري.

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