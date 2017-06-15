“النقد السعودي” ترفع أسعار “الريبو العكسي” إلى 125 نقطة أساس

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” -التي تعتبر بمثابة البنك المركزي- معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 100 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، فيما أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس.

وعزت المؤسسة هذا الإجراء إلى المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية الدولية، مشيرة إلى أن مفعول هذا الإجراء سيسري فوراً.

ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك.

وتحذو مؤسسة النقد السعودي في العادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار).

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قام برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.00 % و1.25 % من النطاق بين 0.75 % و1.00 % مساء اليوم.

التطور التاريخي للريبو العكسي والريبو في السعودية التاريخ معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) يناير 2009 25 نقطة أساس 200 نقطة أساس ديسمبر 2015 50 نقطة أساس (+25 نقطة أساس) 200 نقطة أساس ديسمبر 2016 75 نقطة أساس (+25 نقطة اساس) 200 نقطة أساس مارس 2017 100 نقطة أساس (+25 نقطة أساس) 200 نقطة أساس يونيو 2017 125 نقطة أساس (+25 نقطة أساس) 200 نقطة أساس