 “النقد السعودي” ترفع أسعار “الريبو العكسي” إلى 125 نقطة أساس | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

+ 25 نقطة أساس بعد قرار الاحتياطي الأمريكي

“النقد السعودي” ترفع أسعار “الريبو العكسي” إلى 125 نقطة أساس

“النقد السعودي” ترفع أسعار “الريبو العكسي” إلى 125 نقطة أساس
مؤسسة النقد السعودي
فيفاء أون لاين - متابعة

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” -التي تعتبر بمثابة البنك المركزي- معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 100 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، فيما أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس.
وعزت المؤسسة هذا الإجراء إلى المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية الدولية، مشيرة إلى أن مفعول هذا الإجراء سيسري فوراً.
ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك.
وتحذو مؤسسة النقد السعودي في العادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار).
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قام برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.00 % و1.25 % من النطاق بين 0.75 % و1.00 % مساء اليوم.

 

التطور التاريخي للريبو العكسي والريبو في السعودية

التاريخ

معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)

معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)

يناير 2009

25 نقطة أساس

200 نقطة أساس

ديسمبر 2015

50 نقطة أساس (+25 نقطة أساس)

200 نقطة أساس

ديسمبر 2016

75 نقطة أساس (+25 نقطة اساس)

200 نقطة أساس

مارس 2017

100 نقطة أساس (+25 نقطة أساس)

200 نقطة أساس

يونيو 2017

125 نقطة أساس (+25 نقطة أساس)

200 نقطة أساس

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