مدير مكتب الداير يرعى حفل اختتام فعاليات النادي الترفيهي بالحد الجنوبي

تحت رعاية مدير مكتب التعليم بالداير الأستاذ سالم حسين المالكي يختتم النادي الترفيهي بالحد الجنوبي المقام في مدرسة عثوان الابتدائية فعاليات مساء اليوم ،وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها وزارة التعليم مشروع (إجازتي 2) لرعاية الناشئة والشباب والعناية بهم واستمرار تحقيق رؤية المملكة 2030 ، ومن هذه البرامج انطلاق فعاليات نادي الداير الترفيهي بالحد الجنوبي والمقام بمدرسة عثوان الابتدائية في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان خلال الفترة 1438/9/20-16 تحت شعار ( صيفك سعيد .. ووقتك مفيد ) .