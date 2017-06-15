 إحباط تسلل مليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ومعسكر ‏التشريفات في تعز | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

إحباط تسلل مليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ومعسكر ‏التشريفات في تعز

إحباط تسلل مليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ومعسكر ‏التشريفات في تعز
فيفاء أون لاين - عدن

أحبطت وحدات من الجيش اليمني، عملية تسلل لميليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ‏ومعسكر التشريفات في مدينة تعز وذلك في محاولة لاستعادتهما .‏
وأكد مصدر عسكري في تصريح اليوم بثه موقع ” 26 ” سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الجانبين تبادلا قصفا مدفعيا فيما لا تزال المعارك قائمة على ‏أشدها ورافقها قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي استهدف مواقعا تتمركز فيها ‏الميليشيات في تبة الجعشا أعلى تبة السلال شرقي المدينة .‏
وأبان المصدر أن ميليشيا التمرد والانقلاب شنت في ساعات مبكرة من فجر اليوم هجوما مدفعيا ‏استهدف المستشفى الجمهوري وسط مدينة تعز وعددا من الاحياء السكنية الأمر الذي تسبب في ‏حدوث أضرار كبيرة بقسم العناية المركزة وانقطاع تام للتيار الكهربائي في المستشفى .‏

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*