إحباط تسلل مليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ومعسكر ‏التشريفات في تعز

أحبطت وحدات من الجيش اليمني، عملية تسلل لميليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ‏ومعسكر التشريفات في مدينة تعز وذلك في محاولة لاستعادتهما .‏

وأكد مصدر عسكري في تصريح اليوم بثه موقع ” 26 ” سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الجانبين تبادلا قصفا مدفعيا فيما لا تزال المعارك قائمة على ‏أشدها ورافقها قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي استهدف مواقعا تتمركز فيها ‏الميليشيات في تبة الجعشا أعلى تبة السلال شرقي المدينة .‏

وأبان المصدر أن ميليشيا التمرد والانقلاب شنت في ساعات مبكرة من فجر اليوم هجوما مدفعيا ‏استهدف المستشفى الجمهوري وسط مدينة تعز وعددا من الاحياء السكنية الأمر الذي تسبب في ‏حدوث أضرار كبيرة بقسم العناية المركزة وانقطاع تام للتيار الكهربائي في المستشفى .‏