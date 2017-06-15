أحبطت وحدات من الجيش اليمني، عملية تسلل لميليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في مدينة تعز وذلك في محاولة لاستعادتهما .
وأكد مصدر عسكري في تصريح اليوم بثه موقع ” 26 ” سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الجانبين تبادلا قصفا مدفعيا فيما لا تزال المعارك قائمة على أشدها ورافقها قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي استهدف مواقعا تتمركز فيها الميليشيات في تبة الجعشا أعلى تبة السلال شرقي المدينة .
وأبان المصدر أن ميليشيا التمرد والانقلاب شنت في ساعات مبكرة من فجر اليوم هجوما مدفعيا استهدف المستشفى الجمهوري وسط مدينة تعز وعددا من الاحياء السكنية الأمر الذي تسبب في حدوث أضرار كبيرة بقسم العناية المركزة وانقطاع تام للتيار الكهربائي في المستشفى .
إحباط تسلل مليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في تعز
أحبطت وحدات من الجيش اليمني، عملية تسلل لميليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في مدينة تعز وذلك في محاولة لاستعادتهما .
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