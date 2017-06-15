استهداف سفينة إماراتية بصاروخ أطلقه الحوثيون قرب ميناء المخا

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تعرض سفينة إماراتية لهجوم بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية قبالة السواحل اليمنية، ما أدى لإصابة أحد أفراد طاقم السفينة.

وقال التحالف في بيان أصدره اليوم الخميس أن السفينة تعرضت للهجوم لدى خروجها من ميناء المخا اليمني، مبينة أن ذلك لم يلحق أي أضرار في السفينة.

وأكدت قوات التحالف أنه يجري حالياً تعقب منفذي العملية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات الإجرامية.

وحذرت مجدداً من عمليات تهريب الأسلحة والذخائر لداخل الأراضي اليمنية، والتي تقوم بها الميلشيات الحوثية، مبينة أن ذلك يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.