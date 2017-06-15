“التأمينات”: احتساب مدة الاشتراك السابقة لمن يعود للعمل مجددا بهذا الشرط

أوضح مصدر مطلع، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أتاحت للمشترك الذي يعود للعمل بعد فترة من تسلمه تعويض الدفعة الواحدة التمتع باحتساب المدة السابقة، بشرط إرجاع كامل المبلغ الذي استلمه خلال سنة.

وأضاف المصدر، وفقاً لـ”الوطن”، أن هناك 5 فئات مستفيدة من التعويض هي: التقاعد قبل بلوغ السن النظامية ويشمل المرأة، ومن تبلغ مدة اشتراكه سنة وانتقل للعمل ضمن نظام التقاعد المدني أو العسكري، والعاملين بالأشغال الشاقة والضارة بالصحة بشرط توفر اشتراك أقل من 120 شهراً، والمحكوم بالسجن لمدة تزيد على 5 سنوات وكان اشتراكه أقل من 120 شهراً، ومن أسقطت عنه الجنسية السعودية.

وأشار إلى أن النساء اللائي يتركن العمل نهائياً قبل بلوغ سن التقاعد هن أكثر المستفيدات من نظام الدفعة الواحدة، حيث تتسلم كامل استحقاقاتها دفعة واحدة، إلا أنها تحرم من الحصول على معاش تقاعدي لو عادت للعمل، وتحرم من ضم المدة التأمينية لنظام الخدمة المدنية عند عودتها للعمل ضمن نظام الخدمة المدنية.

يذكر أن من يرغب في الاستفادة من احتساب المدة التأمينية السابقة عليه أن يتقدم بطلب لرد التعويض، ومن ثم دفع مبلغ التعويض كاملاً خلال السنة الأولى للعودة إلى العمل، وبذلك ستحتسب له المدة التأمينية السابقة ضمن اشتراكه الجديد.