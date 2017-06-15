“الصحة ” تقيس السكري للصائمين في المساجد

تشهد الحملة التوعوية للسكري التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة السكري في عدد من المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، تفاعلاً كبيراً من الموطنين والمقيمين، حيث تهدف إلى الكشف عن المصابين بمرض السكري، وغير المتحكمين به.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفعاليات تستهدف الصائمين، في المساجد والمراكز التجارية من بعد صلاة الظهر وحتى قبل صلاة المغرب، على أن تحقق في الحملة مستهدفاً بنحو 2000 مريض في المناطق الكبيرة و 1000 مريض في المناطق الصغيرة”، مشيرة إلى أنه يتم تحويل المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

يأتي إطلاق هذه الحملة ضمن مبادرات الصحة للكشف المبكر عن الأمراض السارية في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيّها الوقائي والعلاجي والوقاية من الأمراض.

وبحسب أحدث إحصائية للصحة فإن نسبة المصابين بالمرض وانتشاره تصل إلى نسبة 13,4% للأعمار من 15 سنة، وما فوق ونسبة 16% لمرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.