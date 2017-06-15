الكابتن أحمد جميل : جازان أرض الأبطال والكرم والنخوه

عبر اللاعب الدولي لاعب نادي الإتحاد ونجم المنتخب الوطني الكابتن أحمد جميل عن سعادته الغامره لتواجده في منطقة جازان للمشاركة في ختام بطولة الوفاء لشهداء الوطن التي اختتمت ليلة البارحه على ملعب البلدية بمحافظة ضمد وقال : سعدت كثيرا بتواجدي بين أهلي واحبتي بالحد الجنوبي بمنطقة جازان أرض الأبطال والكرم والنخوه. والذين أكن لهم كل محبة وتقدير وقد عشت معهم يوما جميلا بمحافظة ضمد وجدت منهم تعاملا راقيا وكرما متأصل في نفوسهم الطيبه. واثمن للجميع مبادرتهم الوطنيه الخلاقه لتكريم شهيد الوطن البطل طارق بن عبداللطيف العلاقي الذي ضحى بروحه فداءا لثرى هذا الوطن الغالي الشامخ. ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنه.وأشاد الكابتن جميل بما شاهده من تعامل راق من كافة المسؤولين والمشايخ والأهالي بمحافظة ضمد خلال فعاليات الحفل الختامي للبطولة والمستوى المهاري للاعبي الفريقين. واختتم الكابتن أحمد جميل حديثه قائلا : أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لجنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن وأسأل الله جل وعلا أن ينصرهم ويحفظ وطننا وولاة أمرنا ومقدساتنا من كل شر.