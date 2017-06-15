 الكابتن أحمد جميل : جازان أرض الأبطال والكرم والنخوه | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

الكابتن أحمد جميل : جازان أرض الأبطال والكرم والنخوه

الكابتن أحمد جميل : جازان أرض الأبطال والكرم والنخوه
طلال مجممي /جازان  

عبر اللاعب الدولي لاعب نادي الإتحاد ونجم المنتخب الوطني الكابتن أحمد جميل عن سعادته الغامره لتواجده في منطقة جازان للمشاركة في ختام بطولة الوفاء لشهداء الوطن التي اختتمت ليلة البارحه على ملعب البلدية بمحافظة ضمد وقال : سعدت كثيرا بتواجدي بين أهلي واحبتي بالحد الجنوبي  بمنطقة جازان أرض الأبطال والكرم والنخوه. والذين أكن لهم كل محبة وتقدير وقد عشت معهم يوما جميلا بمحافظة ضمد وجدت منهم تعاملا راقيا وكرما متأصل في نفوسهم الطيبه. واثمن للجميع  مبادرتهم الوطنيه الخلاقه لتكريم شهيد الوطن البطل طارق بن عبداللطيف  العلاقي الذي ضحى بروحه فداءا لثرى هذا الوطن الغالي الشامخ. ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنه.وأشاد الكابتن جميل بما شاهده من تعامل راق من كافة المسؤولين والمشايخ والأهالي  بمحافظة ضمد خلال فعاليات الحفل الختامي للبطولة والمستوى المهاري للاعبي الفريقين. واختتم الكابتن أحمد جميل حديثه قائلا : أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لجنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن وأسأل الله جل وعلا أن ينصرهم ويحفظ وطننا وولاة أمرنا ومقدساتنا من كل شر.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*