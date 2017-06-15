نادي الحي بديحمة يختتم فعالياته الرمضانية

اختتم نادي مدرسة الحي بديحمة مساء الأربعاء 19/9فعالياته الرمضانية لهذا العام 1438 الرياضية والترفيهية والاجتماعية والثقافية برعايةرئيس مركز السهي الأستاذ /الأستاذ مقعد السبيعي وبحضور مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة وعدد من المشائخ والأعيان وجماهير الفرق المشاركة وقد رحب قائد النادي الأستاذ حسين القيسي بالجميع مثمنا ما تقدمة حكومتنا الرشيدة للشباب والحرص على أوقاتهم وحمايتهم من الأفكار الضالة والدخيلة على مجتمعنا وفي نهاية الحفل تم تكريم فريق الجروب الفائز بالمركز الأول بدورة ملك الحزم الرمضانية الثانية لكرة الطائرة وفريق الغافل الفائز بالمركز الأول لكرة القدم وفريق ديحمة الفائز بالمركز الثاني وتم تكريم رؤساء الفرق واللاعبين .