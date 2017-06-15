ارتفاع ايرادات جبل عمر 165% في ستة أشهر ونصف من عام 1438

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير أنه بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية الثامنة بتعديل النظام الأساسي للشركة بتحويل السنة المالية من الهجرية التي تنتهي في 30/12/1438 الى السنة الميلادية وتنتهي في 31/12/2017 وبناء عليه قامت الشركة بإجراء مقارنة بين القوائم المالية للسنة الحالية المنتهية بتاريخ 15/7/1438 هـ ( فترة ستة اشهر ونصف) و القوائم المالية للفترة السابقة المنتهية بتاريخ 29/06/1437 هـ ( فترة الستة أشهر )

وأوضحت الشركة أن الإيرادات 544,997,308 ريال لفترة ستة أشهر ونصف من العام الحالي، مقابل 205,309,307 ريال لفترة ستة أشهر من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 165%.

حققت شركة “جبل عمرارباحاً قدرها 77.1 مليون ريال بنهاية الفترة المنتهية فى 15 رجب 1438هـ، مقارنة بخسائر 119.5 مليون ريال تم تحقيقها بنهاية النصف الاول المنتهي فى جمادى الآخرة 1437هـ بارتفاع نسبته 164,5%‎

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 10,185,275,392 ريال لفترة ستة أشهر ونصف من العام الحالي، مقابل 9,322,766,618 ريال لفترة ستة أشهر من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.25%.

وانخفاض نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 13٪ بسبب زيادة المراقبة من قبل الإدارة خلال هذه الفترة.

و حققت الشركة بنجاح بعض الانجازات التي ستساهم في تحقيق الأرباح والنمو في الفترات القادمة للشركة كالتالي

توقيع اتفاقية (بيع وشراء عقار مع خيار الشرط) مع صندوق الإنماء لبيع 3 فنادق و2 عقارات تجارية بقيمة 6 مليارات ريال ونتوقع إتمام البيع بحلول أغسطس 2017 مما سيعطي الربحية للشركة.

توقيع مذكرة تفاهم مع البلاد المالية لغرض بيع 93 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر لصندوق عقاري بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي، ونتوقع إتمام البيع بحلول أكتوبر 2017.

الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تتضمن خمس فنادق وثلاث أسواق تجارية من مشروع جبل عمر.

تم افتتاح وتشغيل فندق جبل عمر هيلتون وقاعة المؤتمرات الرئيسية في مكة المكرمة بتاريخ 03-07-1438 الموافق 31-03-2017.