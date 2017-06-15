وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية ثنائية مع وزيرة الوظيفة والعمل الموريتانية

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم (الخميس) في محافظة جدة، مع وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتورة كمبابا، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الموريتانية، سعيًا لاستكمال خطط الوزارة في مجال توسيع جهات الاستقدام من الدول المرسلة للعمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.

وتأتي الاتفاقية، لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

وتلتزم المملكة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب الاتفاقية، بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وبحماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة.

في حين، نصت الاتفاقية على التزام موريتانيا ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا التي تحتاجها المملكة وفقًا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، ويتم تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

كما يتطلب على الحكومة الموريتانية، بتوجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك، خلال إقامتها في المملكة، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرًا واحدًا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في موريتانيا للتأشيرة.