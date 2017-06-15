لدى طلابها في ضوء مدخل الادارة بالقيم درجة الماجستير”للاستاذ جابر معافا بعنوان(دور جامعة جازان في تنمية المواطنة

حصد الطالب جابر بن حسين احمد معافا درجة الماجستير في الادارة التربوية بعنوان : (دور جامعة جازان في تنمية المواطنة لدى طلابها في ضوء مدخل الادارة بالقيم ).

وهي رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الادارة التربوية تحت اشراف الاستاذ الدكتور قاسم بن عائل الحربي استاذ الادارة ورئيس قسم التربية بكلية التربية بجامعة جازان مشرفا ومقررا والدكتور محمد بن هادي فقيه مناقشا والدكتور بسام بن صلاح جويلي مناقشا وقد اوصت اللجنة بعد المناقشة والمداوله بقبول الرسالة ومنحة درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى .