 درجة الماجستير”للاستاذ جابر معافا بعنوان(دور جامعة جازان في تنمية المواطنة | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

لدى طلابها في ضوء مدخل الادارة بالقيم

درجة الماجستير”للاستاذ جابر معافا بعنوان(دور جامعة جازان في تنمية المواطنة

درجة الماجستير”للاستاذ جابر معافا بعنوان(دور جامعة جازان في تنمية المواطنة
حسن عواجي ـ جازان
حصد الطالب  جابر بن حسين احمد معافا درجة الماجستير في الادارة التربوية بعنوان : (دور جامعة جازان في تنمية المواطنة لدى طلابها في ضوء مدخل الادارة بالقيم ).
وهي رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الادارة التربوية تحت اشراف الاستاذ الدكتور قاسم بن عائل الحربي استاذ الادارة ورئيس قسم التربية بكلية التربية بجامعة جازان مشرفا ومقررا والدكتور محمد بن هادي فقيه  مناقشا  والدكتور بسام بن صلاح جويلي مناقشا وقد اوصت اللجنة بعد المناقشة والمداوله بقبول الرسالة ومنحة درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى .

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