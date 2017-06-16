 طلاب القطاع الجبلي يطالبون بسرعة صرف مكافآتهم | فيفاء أون لاين
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

طلاب القطاع الجبلي يطالبون بسرعة صرف مكافآتهم

طلاب القطاع الجبلي يطالبون بسرعة صرف مكافآتهم
فيفاء أون لاين _ علي المدري

رغم انتظار الطلاب لمكافأتهم لعام دراسي كامل أطلت عليهم هذا العام بإستحياء حيث تفاجأ الجميع بعدم تساوي وانْضِباط في عملية صرفها ، وذلك بعد أن بدأ الصرف قبل يومين بمبلغ 70 ريالاً ًللبعض والأكثرية لازالوا ينتظرون ويتساءلون عن الغموض الذي يكتنف آلية الصرف ‘ وجاء هذا بعد أن عمت سعادة الطلاب بعد تصريح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بصبيا .الأستاذ / ضيف الله الحازمي . أول هذا الأسبوع بقوله : بأنه سوف يتم صرفها خلال الأسبوع الحالي ” وطالب الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور بسرعة صرفها لهم ” لإن فرحتها وقت العيد قد تنسيهم طول الانتظار وتسد شيئا ًمن طلباتهم التي قد تثقل كواهل كثير من أولياء الأمور .

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