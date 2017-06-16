بالصور: نادي الحي بمحافظة فيفاء يختتم انشطته الرمضانية 

أختتم نادي الحي بمحافظة فيفاء مساء امس الاربعاء انشطته الرمضانية حيث حضر الحفل الختامي سعادة وكيل مكتب التعليم بالمحافظة محمد بن جبران الفيفي وعدد من المعلمين والتربويين واولياء امور بعض المشاركين في الانشطة وقد اختتمت الفعاليات بالمباراة النهائية لكرة الطائرة التي فاز بها فريق تلكرماندز محققا المركز الاول وكاس البطولة

كما شهد الحفل الختامي سحب كم كبير من الجوائز للمشاركين بالحضور من بداية الفعاليات الى الختام حيث تم السحب على ما يزيد من ٣٠ جائزة قيمة تنوعت ما بين مبالغ نقدية وادوات منزلية وشاشات بلازمة وفي ختام الحفل تم تتويج المراكز الاولى في جميع الانشطة الرياضية التي اقامها النادي طوال ليالي رمضان .

هذا وفي الختام شكر مدير نادي الحي الاستاذ احمد مصلح سعادة الاستاذ محمد جبران الفيفي وكيل مكتب التعليم بفيفاء والحضور جميعا وخص بالشكر الاساتذة المخلصين الذين وقفوا على نجاح الانشطة في النادي من خلال الجهود الجبارة التي قاموا بها طوال فترة الانشطة والتي كان لها الدور الكبير في النجاح والتميز الكبير لهذه الفعاليات وتم تكريمهم بالهدايا الرمزية من قبل مدير النادي .