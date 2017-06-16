 بدء تسجيل الفرق المشاركة في بطولة الحزم الرياضية بفيفاء | فيفاء أون لاين
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

بدء تسجيل الفرق المشاركة في بطولة الحزم الرياضية بفيفاء

بدء تسجيل الفرق المشاركة في بطولة الحزم الرياضية بفيفاء
فيفاء - فيفاء أون لاين

تعلن اللجنة المنظمة لبطولة  الحزم الرياضية بفيفاء عن بدء التسجيل واستقبال الفرق الراغبة في المشاركة في البطولة الرياضية التي سينظمها ملتقى الشيخ جبران الشراحيلي الرياضي الثقافي برعاية رسمية من بلدية محافظة فيفاء وتقام على ملعب البلدية في مركز الجوة بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة أن أخر موعد لاستقبال الفرق هو يوم 29 / 9 / 1438 هـ وأن التسجيل متاح عبر الرابط التالي  : https://goo.gl/forms/O0O8JITFgpJCzuSJ2

وللمزيد من التفاصيل والاستفسار التواصل مع رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أحمد الفيفي على 0551384255 .

 

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