77 مصلى رسمي تم تجهيزه

يعكف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الان على تجهيز مصليات الاعياد الرسمية حيث تم اعتماد 77 مصلى في كافة محافظات المنطقة ومراكزها

ويتم حاليا تجهيزها بالصوتيات والفرش المناسب لاداء صلاة عيد الفطر لهذا العام 1438ه

هذا و يتجاوز عدده المصليات في المنطقة 600 مصلى

فرع الوزارة اعتمد 6 جوامع ومصلى عيد واحد في مدينة جازان

لاداء هذه الفريضة العظيمة

وهي

جامع خادم الحرمين بمدينة جازان

جامع الاميرة صيته

جامع الاسكان الخيرية

جامع ابو المحاسن بالصناعية

جامع ابو بكر الصديق بحي الروضة الشمالي

جامع الحسين بن علي بحي السويس

اضافة الى مصلى العيد الغربي بمدينة جازان ( المصلية)

هذا وستكون الصلاه ان شاء الله في تمام الساعة السادسة