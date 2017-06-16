نائب أمير جازان يرعى ختام مسابقة حفظ القران الكريم للدوائر الحكومية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء الْيَوْمَ الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم للدوائر الحكومية في عامها السادس التي تنظمها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ، وذلك بقاعة الاحتفالات ببرج المياه بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

وبدء الحفل المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته وجميع منسوبي الإدارة والمشاركين في المسابقة برعاية سمو نائب أمير المنطقة للحفل الختامي للمسابقة ، مستعرضاً أهم الإنجازات والنتائج التي حققتها الجائزة سعياً لربط المتسابقين وموظفي الإدارات الحكومية بكتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً.

وأكد حرص الادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة على تنفيذ المسابقة سنوياً وتطويرها وتوسيع نطاقها وعدد الأجزاء التي تتضمنها ، مفيداً أنها بدأت في عامها الاول بجزء واحد لتصل في عامها الحالي إلى عشرة أجزاء ، وأن الأعوام القادمة ستشهد مزيداً من التطوير والتوسع في مجالات المسابقة.

عقب ذلك استمع سمو نائب أمير المنطقة والحضور لمنوذجين من المتسابقين الفائزين بجوائز المسابقة.

بعدها ألقيت كلمة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجازان ألقاها عضو الجمعية رئيس اللجنة المشرفة على تلاوات المتسابقين الدكتور علي بن محمد عطيف نوه فيها بما تجده الجمعية وغيرها من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمختلف المناطق من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – مشيداً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لكل ما تقوم به الجمعية من مهام وما تقدمه خدمات لحفظة كتاب الله.

وتم خلال الحفل الإعلان عن تبرع سمو نائب أمير منطقة جازان بمبلغ “١٠٠” ألف ريال لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان ومبلغ “١٠” آلاف ريال لكل فائز ومبلغ خمسة ألاف ريال لكل مشارك في المسابقة دعماً من سموه للجمعية والمسابقة وتشجيعاً للمتسابقين.

وفِي ختام الحفل سلم سمو نائب أمير المنطقة الجوائز النقدية للفائزين بالجائزة والشهادات التقديرية للمتعاونين والداعمين للمسابقة ، وتسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.