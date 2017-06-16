بلدية ابو عريش تكثف  أعمال الرش ومكافحة نواقل المرض

كثفت فرق المكافحة الحشرية ونواقل المرض في بلدية محافظة ابوعريش أعمالها في رش أماكن تجمعات المياه والمستنقعات وبؤر توالد البعوض في منازل أحياء المحافظة والقرى التابعة لها على فترتي عمل صباحية ومسائية. وذلك في إطار توجيهات أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع بضرورة تكثيف الجهود في مكافحة نواقل المرض والبعوض الناقل لحمى الضنك والحد من انتشار البعوض بتكثيف عمليات الرش اليومية.

وأكد رئيس بلدية محافظة ابو عريش

محمد بن مسفر القحطاني أن أعمال الرش تجري بصورة دورية على كافة أحياء المحافظة والقرى التابعة لها لمعالجة بؤر التكاثر الخاصة باليرقات الحشرية المسببة والناقلة للمرض مع التركيز على مناطق تجمعات المياه الراكدة, والإجراءات التي تتخذها البلدية تأتي في إطار الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي, وبين ان أعمال فرق المكافحة تنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، والعمالة الميدانية، وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة.

ونوه رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين للتفاعل مع البلدية والإبلاغ الفوري أو الاتصال في حالة وجود مواقع من شأنها الإضرار بالصحة عبر رقم عمليات الأمانة 940