(قنوت العفاريت..بكاء السحالي) 3- 3

سيرينا الله صورهم التي صورها وأحسن تصويرها، وخلقها فأحسن خلقها، وزينها بالعقل لكنهم أبوا إلا أن يخرجوا عن المألوف؛ طمعًا في تكوين الدولة والخلافة والزعامة. الأحلام التي سرحوا خلفها سرابًا. كُلها ذهبت وستذهب سدى؛ لأن العالم بأكمله قد اكتوى بنيرانهم وتكشفت له أحقادهم وحقائقهم. سنراهم وسيجعلهم الله عبرةً، وعِظة. كما أشاروا على مواليهم بالبصق على صور الرؤساء، وعلموهم فنون الخروج على الولاة والحُكّام سيرينا الله فيهم يومًا أسوأ مما رتبوا له خلف ظهورنا. لقد صنعوا خناجرهم منذ مئات السنين، حدّوها، جهزوها. ثم أعدّوا العدّة ورتبوا المناهج حتى أصبحت جاهزةً للتوريث جاحدًا عن جاحد، وحاسدًا عن حاسِد، وماكرًا عن ماكر. “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. يقرؤون القرآن لكن قلوبهم المريضة تغفل عنه؛ لأنهم لا يحفظون منه إلا ما توافق مع مخططاتهم،وأفكار أوليائهم الظالمين. يقرؤون التفاسير ويدرسونها لكنهم يخلقون إلى جوارها تفاسير أخرى؛ تتناسب مع ما يصلح لزمانهم الذي هم فيه، أو زمانهم الذي سيأتي حتى ولو لم يكونوا هم طرفًا فيه، أو جزءا منه.

الدخلاء على التيار لتحسين صورتهم لم يكونوا سوى أسوأ منهم؛ ذلك أنهم كانوا أكثر جهلاً بالعِلم، لذلك وقعوا في التناقضات،والتدليس الواضح.

لذلك ظلوا يردّدون الأيمان في كل خطبةٍ يعتلي بعضهم فيها منابر هُيأت لهم..وكأنهم يعلمون أننا بدأنا نكذبهم ونشعر بأنهم مجرد أبواق سينتهي تأثيرها فور نزولهم من منابرهم. وهذه الشريحة منهم هي أكثر من خدم الأذهان وعجل في اكتشافهم؛ لأنهم كانوا يصنعون أفلامًا ويسردونها من خيالاتهم قاصدين منها لفت الانتباه وبعدها تتم لحظة التغرير المُعدّ لها سلفا في أجزاء خطبهم. حين ظهر الدخلاء الجهلاء وبدأ الوعي يستيقظ ظهر تيار مناوئ لهم: تيار (الليبراليين) فكان سدا حصينا أمامهم؛ فخاصمهم وكال لهم بمكيالين. وعلى ماكان يراه المجتمع في الليبرالين إلا أنّهم كانوا يعون ما يقولونه، ويقصدونه، ويجزمون بما لديهم من حقائق وأدلّة وبراهين عن الإخوان.. وأنهم وإن كان بعضهم على أخطاء أو ليس على ثبات وحفاظ إلا أنهم لا يكرهون الوطن كالإخوان،ولا يحقدون عليه، ولا يريدون به سوءًا.. وكل التهم التي كيلت وظهرت على السطح عن الليبراليين ليست كلها كما كان المجتمع يعتقد، وإنما كانت تهم وأكاذيب مروجة من خصومهم الإخوان ليعافهم الناس ولا يبقى في الواجهة غير الذهن الإخواني. الليبرالي لم يشغل الوطن، ويشاغله في نفسه. الليبرالي الذي برز لهم وبدأ يدرس حياتهم، ويفسر تحركاتهم، ويحلل اجتماعاتهم، ويفسد عليهم خلواتهم لديه وطنيته الراسخة.

يكتب الليبرالي مقالاً في الصحافة يُعريّ ما يخططون له، أو يرمز إليه. لقد ظل التيار الليبرالي هو اليد الضاربة في السعودية والخليج بأكمله؛ لذلك خفّ صرير بابهم، وظل مغلوقًا بأكمله إلا الربع منه.

وحين تصور الإخوان أنّ هناك من يناصبهم العداء، ويملك عليهم دور العرض، والنشر، والصحافة، لجأوا إلى مخططات جديدة: فزرعوا مباحثات،واستخبارات نسائية في جميع التيارات المخالفة والمناوئة لهم كان هدف المباحثات التشويه. وكانوا يختارون الفتيات اللاتي يعلمن حاجتهن، وتحديدًا من الضعيفات والميسورات الحال اللاتي يتعاقبن عليهن باعتبارهم فاعلوا خير، ومنفسي ضيق، ومفرجين كربًا بعد الله. نشروهم في البدء (بالمنتديات الأدبية) ثم فيما بعد بالمواقع الاجتماعية حين ظهرت. غرسوهم خلف وظائف عنكبوتية؛ لاستدراج الفرائس التي تعيق تقدمهم في المشهدين السعودي والخليجي. كانوا شر ما خلق. لكن خططهم هذه فشلت؛ فسرعان ما انفضحت الألاعيب واستعدن الفتيات عقولهن، وعلمن أن الضغوطات التي عليهن من الظروف والعوز أفضل عليهن من أن ينتشرن في المواقع الاجتماعية للتعريض بأنفسهن، وجلب أدلة أو براهين ولو كانت مزيّفة على أنّ هذا الكاتب، وهذا الليبرالي صاحب هوى،وشهوات وليس صاحب فِكر، أو عمودا مقاليا. أو مؤلف كتابا يناقش فيه الهموم الاجتماعية ويترافع عن المعوزين والفقراء، واليتامى، ويطالب بحقوقهم ..كما يفعلون هم في مؤسساتهم الوهميةٍ، والسريّة الداخلية أو المستنجد بها من الخارج للعب أدوار كبيرة مع من لم يستطيعوا كسر رقابهم، أو لي أذرعتهم، أو ممن لم تنطل عليه حيل موظفاتهن ومباحثاتهن المحليات.

خلال هذه المرحلة التي عجزوا فيها عن الانتصار على خصمهم اللدود -كما يرون- ظهر على السطح ما يسمى بالانتشار الثقافي لديهم فنزل عليهم وحي المؤلفات من السماء. ففي دفعة واحدة كان يؤلف أحدهم في كل عامٍ كتابا أو كتابين. وفي الحقيقة التي برزت للعيان مؤخرا أنها ليست تأليفًا صريًحا، وكاملاً، وشاملاً بمعنى التأليف وإنما هي عبارة عن جمع، نصٌ من هنا، وكلمات من هناك، وجزء مسروق، وآخر من رسائل جامعية، وكثيرها مغشوش. وحين شعروا أنه فضح أمرهم. لم يستسلموا بل ذهبوا إلى الإعلانات التي يسعون من أجلها إلى الإطاحة برموز الخصوم والمؤلفين الكبار للدواوين الشعرية، أو الروايات، أو الخواطر، أو القصة والأقصوصة. كان الأدب بكل صنوفه هدف لهم. والأدباء والمثقفين كباش فدائهم. استخدموا الاعلانات الترويجية الزائفة فقد أعلنوا أنّ كتابًا من كتبهم بيعت منه ملايين النسخ. وكتاب آخر لأحد مؤلفيهم طلبه رئيس جمهورية الظلام، وثالثهم يعلن أنّ كتابه أخذ منه عشرات السنين ليخرج على هذا النحو الخالد والصالح للعباد في كل زمان ومكان. لكن القارئ الفطن انتبه مع الوقت إلى كميّة الألغام والهراء الذي في مجمل كتبهم. فظهرت القضايا التي لاحقتهم بالسرقات. هذه القضايا التي لم يستطيعوا طمسها والوصول إلى أصحاب حقوقها قبل أن ينجحوا في التشهير بهم، هذه التي رأيناها، وعرفناها فقط. أما التي لم نرها، ولا يمكننا رؤيتها؛ فاستطاعوا الانتصار على أصحاب حقوقها بالمال، وسد الحاجة.

خسروا وملوا هذا الطريق إلا المتمكن منهم. وأما لصوص الفكر منهم لم يستمروا به؛ لاكتشافهم أن التأليف بحاجة إلى ذهنٍ رصين، وعقلٍ فيّاض، وخيال مفتوح وهم لديهم من الشهوات أكثر مما لدى غيرهم فإن انعزلوا لسرقات الكتب وللكتابة والتأليف متى سيشبعون نهمهم، ويرضون أجسادهم؟!.

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لم يهدأ لهم بالا عند هذا الحد. فانعطفوا إلى تكوين فرق تابعة لهم بكل أنحاء السعودية خاصة والخليج عامة، ثم الأوطان الأخرى..لكن كان تركيزهم على السعودية بشكلٍ أكبر. كان عمل هذا الفريق هو (الرقية الشرعية) نشروا مفهوم السحر، والشعوذة، وفتحوا الشاشات للمناقشات حوله لأشهر طويلة. فأخبروا الناس أنّ من يشعر بصداعٍ مستمر فعليه أن يبحث عن راقٍ شرعي، والراقي لا بد وأن تتوافر فيه مواصفات خاصة. وظهر فيما بعد أن مجموع ما في الرقاة من مواصفات ينطبق على الرقاة التابعين لهم بتلك المرحلة. كان هدفهم العبث، وإفساد المجتمع، والدخول إلى عقول الناس من جديد ليسكنوا فيها عن قرب. لم يعد التلفاز وسيلتهم للوصول بل نشروا أرقامًا كبيرة وكثيرة وهائلة للرقاة، وكلهم يعودون منهم وإليهم. -وحدث الذي كان، والذي لن يكون- فسرعان ما استجاب المساكين، وضعاف النفوس، والمتأثرين بالمرض صدقا أو وهما. سرعان ما توجهوا إليهم؛ باعتبارهم الرقاة الوحيدين القادرين على منحهم إكسير الشفاء، والخلاص من هذه الآلام، والأوجاع، والصدور الضيقة، والصراعات الدامية في العائلات التي هي عبارة عن وهمٍ نشروه، وسمومٍ ذهنيةٍ دسّوها في الشارع السعودي والخليجي. هموم وأمراض ذهانية وهمية لم يعان منها الشارع العربي، ولا دول العالم الإسلامي –ويمكن الرجوع إلى تاريخ هذه المرحلة والنظر إلى العالمين العربي والإسلامي ومعرفة من البلد الذي انتشرت فيه هذه الأوهام والأمراض الذهانية. وليتأكد من هم خلفها؟ وكيف بدأت ومن قدح شرارة وهمها الأول؟- وإن كانت موجودة عند فئة قليلة بتلك المرحلة وما تلاها والسحر نؤمن به، ونصدق بحدوثه. لكن في مرحلتهم تلك التي كان همهم فيها النزول إلى العقول، والعبث بها، وطمس معالمها الحقيقية؛ لإحداث نصر مؤزر لهم، وإبقاء جوهر وجودهم في الأذهان، وأنهم النجاة للمجتمعات في كل نوازله.

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انتهت هذه المرحلة من قنوتهم، وحازوا على النصر؛ لأنهم الوحيدون الذين يجيدون هذا الدجل. الوحيدون الذين يملكون حناجر داود. والوحيدون الذين يملكون عددًا هائلاً من الحفظة، والمتدربين على الرُقى الشرعية. انتهت مرحلتهم تلك مخلفة خلفها قصصا تحتاج لمؤلفات وبحوث لذكرها. انتهت وقد جمعوا ثروات هائلة وملايين الريالات من أعمال الرقاة أموالا لا يعلم إلا الله كم عددها؟ وإلى أين ذهبوا بها؟. كانت مرحلة (الرقية الشرعية) وجميع مراحلهم برأيي دعم مالي لمنظمتهم ليس إلا. إذ كان الراقي يبيع زيتا لا تتجاوز قيمته الريالات بالمئات. ويبع عسل (السوبر ماركت) المقري عليه بالآلاف. وأعشابا لا علاقة لها بالمرض لا من قريب ولا من بعيد بمئات أيضا. وكانت قارورة ماء زمزم المجانية بمبلغ طائل. فأين ذهبوا بملايين الملايين من الناس الذين انطلت عليهم هذه الخدعة؟.

حازوا نصرًا سيعاقبهم الله عليه؛ فلطالما كانت عائلةً هادئةً، وأسرةً فرحة في حياتها، مترابطةً متكاتفةً لم يصبها الأذى حتى قاموا هم بنشر سمومهم، وعاثوا بالأذهان الفساد، والأوهام. تلك الحِقبة يمكنني أن أطلق عليها تسمية (قنوت العفاريت) كونهم كانوا يقضون وقتًا كبيرًا من القنوت خلال الرقية والخلوات بمرضاهم الغير جائزة بالمريضات والمرضى الذين صنعوهم بزيفهم. قنوت مستمرٍ يخرج بعدها الجان، بل ويخاطبونه ويتحدثون معه كمخاطبة بعضهم البعض. وهذا الادعاء والمسلسل صدقه للأسف الكثيرون .. حتى العقلاء. نشروا في قنواتهم، أوراق سحرٍ وشعوذةٍ وجدوها في مجاري السيول وتصريف المياه. وأخرى على شواطئ البحار. وثالثة في حاويات الشوارع.. ترى من الذي أعطاهم هذه الأخبار الغيبية؟ أيّ عفاريت ينصاعون إليهم لهذا الحد ليدلوهم على أمكنة أوراق الشعوذات، والطلاسم بالمكان والزاوية والحفرة ويستعدون بالكاميرات والتصوير والحفظ لنقل بطولاتهم هذه للإعلام؟!.

اليوم أحدثكم عن حقبٍ ومراحل من تاريخهم الأسود حين ستعودون بعد قراءة هذا المقال للبحث عنها وتحليلها ستجدون ما ذكرته حقائق كفلق الصبح. لقد أفسدوا في البلاد، وأطلّوا علينا بما لم يطل به السامريّ على قوم موسى عليه السلام.

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فكرهم في الخليج والسعودية أسوأ وأخطر أفكار إخوان أهل الأرض قاطبة. يمكنهم أن يقومون بكل شيء، يصنعون كل شيء، يتنازلون عن كل شيء، لقاء أن يبقوا في أذهان المجتمع. لقاء أن يظلوا مقدسين عند العقول التابعة لهم، أو المتأثرة بهم، أو المؤثرين هم عليها. وكل ما ذكرته وذكره أو سيذكره غيري هو قطرة من بحور الظلمات التي تعيش في دواخلهم. ويمكننا الاستدلال على ذلك بما كتب عنهم في مقالة الكاتب: عبد الحق صادق، بعنوان( فكر ومنهج إخوان السعودية والخليج) يقول: ” ثبت أن الإخوان يصنعون الرأي العام للعرب والمسلمين، وإخوان دول الخليج وخاصة السعودية أخطر وأخبث فرع للإخوان، ونتيجة المنهج السري الذي يتبعوه، فمن الحلم أن تجد إخواني شجاع صادق يعترف بإخوانيته، ربما لو سألت مرشدهم هل أنت من الإخوان؟ سيجيبك بجواب غير واضح فيه تدليس: إنني لست إخواني ولكنهم إخواني.

– يتباكون على قتلى الإخوان والإرهابيين بغير بلدانهم وتجف دموعهم وحبر أقلامهم عندما يستشهد رجال أمن بلدانهم بأيدي إرهابيين، الذين استشهدوا بتحريضهم.

– في جميع دول العالم عندما تحل كارثة ببلدهم تجد مظاهر التعاطف إلا إخوان الخليج، فتجد مظاهر النشوة في تغريداتهم لأنها منحتهم ذريعة للتشفي والتحريض على حكوماتهم .”

وكذلك بمقال للكاتب السعودي سلمان الأنصاري بعنوان: (السعودية لن تتسامح مع تيار الإخوان السعودي أبدًا) ويرى-فيه- “أن التيار الإخواني في السعودية أشد خطرًا من غيره، وذلك بسبب ما وصفه بـحال الانفصام الإخواسلفي.”

هذه هي منتجاتهم، وقاذوراتهم الفكرية، والذهنية..فهل من منتبه؟وهل من رادع ومجفف لمنابعهم المالية؟ وهل من محاسب … ؟!

جابر محمد مدخلي

روائي سعودي