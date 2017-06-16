كان يسألني عندما يراني قابضًا كفِّي ، كنتُ أقول :أحمل مفاجأة داخلها ، ظللتُ كثيرًا على هذه الحال ، وهو يسألني عن هذه المفاجأة ، كنتُ أمزح في حقيقة الأمر ، فأنا اعتدتُ أن تكون كفي على ذات الحال ، ولكنَّ الناس تحب الأسئلة في كل الأحوال ، ضاق بي ذرعاً وهو يقول ألمْ يحن الوقت للإفصاح عن مفاجأتك ؟ وبداخلي جواب يتردد يريد أن يقول ألم يحن الوقت لكي تتوقف عن هذا السؤال ؟ كثيرون مثله كانوا يسألونني ، بينما أنا أتعمد إبقاء كفي بهذا الوضع فلديّ متسع من النفَس لأجيب عن أسئلة مثل هذه الأسئلة التي تدعو للاستفزاز ، قررتُ بعد ذلك أن أعلن عن المفاجأة ! كانت الأسئلة القادمة من الأفواه الحائرة قد نضبتْ أو قاربتْ على ذلك ، في الوقت الذي خيّم السكون على السائلين بسطتُ كفي على غير العادة ، سألوني عن المفاجأة ! قلت أي مفاجأة ؟ قالوا المفاجأة التي كنتَ تخفيها داخل يدك ،قلتُ لهم وأنا أضحك ، لامفاجأة ولايحزنون ، كلُّ ما في الأمر أنكم حكمتم على أني أملك مفاجأة ولم يكن الأمر كذلك ، لقد اعتدتُ أن أقبض كفي باستمرار ، قد يكون نوعًا من القلق ، أو الانبساط ، أو هي عادة ، هل اتضحت الصورة الآن ؟ قالوا اتضحت الصورة . ، أعدتُ كفي إلى سابق عهدها بانتظار أسئلة حائرة تبحث عن مفاجأة .

[٦/١٥ ٩:٢٢ م] ٱمنة صيرم: رمضان في مشهد الحياة