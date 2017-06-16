بالصور:اختتام منافسات دورةالحرث الرمضانية الأولى لكرة القدم  

على شرف رئيس مركز الخشل عبده دوداني اختتمت مساء الاربعاء19 دورة الحرث الرمضانية الأولى لكرة القدم التي نظمها مركز الخشل ولجنة التنمية الاجتماعية بالحرث وشهد الختام فقرات الكرنفال الختامي للبطوله تنوعًا مميزًا احتوى على كلمة أهالي السلب وعرض مرئي لمسيرة البطوله بعدها بدأت

المباراة وسط حضور جماهيري كبير بين فريقي التعاون والسلب حيث انتهى اللقاء بفوز فريق التعاون على على فريق السلب بنتيجة 2/1 لصالح التعاون

وفي نهاية المباراة توج رئيس مركز الخشل الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهية

وذلك بحضور رئيس واعضاء اللجنة المنظمة للدوري الرمضاني وعدد من الشخصيات الرياضية والمشايخ والاعيان يتقدمهم الشيخ عبدالله قارش والشيخ أحمد شراحيلي وعدد من المشايخ

ورئيس بلدية الحرث ومدير شرطه الحرث ورئيس المجلس البلدي ورئس لجنة التنمية الاجتماعية

والمشرف على الدوره محمد علي قارش ورئيس اللجنه المنظمة علي عطيف والمنسق بين فرق الدورة عبده مخاي

والاعلامي خالد هزازي

وعدد من شباب الحرث المشاركين في الدورة .وفي نهاية اللقاء تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة واللجان المنظمة والمشرفة