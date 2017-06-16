 “دلال الفيفي” تحصل على شهادة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف | فيفاء أون لاين
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

“دلال الفيفي” تحصل على شهادة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

“دلال الفيفي” تحصل على شهادة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
فيفاء أون لاين ـ الرياض

حصلت الطالبة “دلال جابر سالم الحكمي الفيفي” على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياض كلية علوم الحاسب والمعلومات تخصص تقنية معلومات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف نبارك لها هذا الانجاز سائلين المولى ان ينفعها بما علمها ومن نجاح الى نجاح باذن الله.
طاقم “فيفاء أون لاين” يبارك للطالبة ولأسرتها . متمنين لها ولبنات فيفاء خاصة وبنات الوطن عامة التفوق والنجاح الدائم .

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