“دلال الفيفي” تحصل على شهادة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

حصلت الطالبة “دلال جابر سالم الحكمي الفيفي” على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياض كلية علوم الحاسب والمعلومات تخصص تقنية معلومات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف نبارك لها هذا الانجاز سائلين المولى ان ينفعها بما علمها ومن نجاح الى نجاح باذن الله.

طاقم “فيفاء أون لاين” يبارك للطالبة ولأسرتها . متمنين لها ولبنات فيفاء خاصة وبنات الوطن عامة التفوق والنجاح الدائم .