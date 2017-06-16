مبادرة “الله يعطيك خيرها” تطلق قريبا برنامج مكارم الأخلاق التطوعي

أعلنت مبادرة “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين عن انها ستطلق قريبا موقع مكارم الاخلاق التطوعي وهو بوابة تفاعلية لإدارة العمل التطوعي من خلال دعوة الأفراد للمساهمة في العمل المجتمعي لحث الآخرين بالاهتمام بصحتهم وحياتهم والتنقل والركوب الآمن أثناء رحلتهم.

وأوضح الاستاذ سليمان المنصور المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” أن الهدف العام للبرنامج تنظيم وإدارة العملية التطوعية بصورة متخصصة وإتاحة الفرصة للمتطوعين بأختيار ما يناسبهم من اعمال وتحديد الساعات والاوقات والايام وتحديد مهامهم ومسؤلياتهم وقياس اداءهم وتقدير جهودهم وتوثيق إعمالهم وتجاربهم واعداد تقارير عنهم و تكوين سجل مهني تطوعي و اصدار شهادات لهم وفق انجازاتهم .

واكد أن برنامج مكارم الأخلاق هو نشر وتعزيز القيم والاخلاق مثل المسئولية والانضباط والايثار والصبر والتفاني والتضحية وتقديم العون وتوفير المعلومة لأجل الوطن والمواطن والعمل الاجتماعي والأنساني لأجل حياة الأنسان وسلامتة بالتوعية والتثقيف لكي يغير السلوك السلبي والتجاوزات الخاطئة .

وذكر ان البرنامج يسهم في تنمية قدرات المتطوع ومعلوماته في السلامة المرورية ، القدرة على مخاطبة الجمهور، الوعي بالتنقل والركوب الآمن ونقل الوعي الى الآخرين، نشر ثقافة الالتزام بآداب السلامة المرورية،التنبيه على خطر الإعاقة المتمثل في عدم التقيد بآداب السلامة، تطبيق الأسلوب العلمي من خلال خبراء متطوعين في الحد من أخطار الإعاقة، المشاركة مع الجهات الأمنية والقيام بدور حيوي في التوعية بآداب السلامة المرورية، جعل كافة مؤسسات المجتمع وقطاعاته شركاء وفاعلين في التوعية بآداب السلامة المرورية، والتحذير من خطر الإعاقة.

من جهته أعرب الشيخ خالد الغامدي مدير الفعاليات والتطوع في “مبادرة الله يعطيك خيرها” عن سعادته بقرب إطلاق هذا البرنامج للتطوع . واشار الى أن البرنامج سوف يساعد في إدارة العملية التطوعية الكترونيآ ويسهل العمل والانتاج عن بعد وادارة الفرق وتوزيع الفرص التطوعية بيسر وسهولة على المستوى الوطني حيث يمكن أي فرد أو مجموعة راغبين في الانخراط في خدمة الوطن في اوقات الفراغ العمل تطوعآ في اي مكان في مدن وبلدات الوطن القيام بالمهام المطلوبة بيسر وسهولة ومن خلال عملية اتصالية واضحة. وأكد أن المتطوعين سيحصلون على برنامج تدريبي مكثف عن المبادرة ووسائل تحقيق الأمن والسلامة اثناء قيادة السيارة ويصبح المتطوع عضوا فاعلا في إيصال أهداف ورؤية مبادرة الله يعطيك خيرها بين مختلف أفراد المجتمع . متوقعا تفاعل أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين معها من خلال التسجيل والمشاركة في فعاليات وأنشطة المبادرة،

وأضاف أن المبادرة وفعالياتها أصبح لها مكانة عظيمة في مختلف مبادرة ” الله يعطيك خيرها” تنجح في تغير واقع التوعية تخلق حراكآ متصاعدآ وتفاعل مجتمعي منذ انطلاقتها.