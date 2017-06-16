بالصور .. اختتام فعاليات نادي الداير الترفيهي بالحد الجنوبي

برعاية رئيس مركز عثوان الأستاذ يحيى محمد الخالدي المالكي ومدير مكتب التعليم بالداير الأستاذ سالم حسين المالكي وبحضور شيخ شمل قبائل بني مالك الشيخ أحمد سالم العثواني , اختتمت مساء أمس فعاليات النادي الترفيهي بالحد الجنوبي المقام في مدرسة عثوان الابتدائية ،وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها وزارة التعليم مشروع (إجازتي 2) لرعاية الناشئة والشباب والعناية بهم واستمرار تحقيق رؤية المملكة 2030 ، ومن هذه البرامج انطلاق فعاليات النادي في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان خلال الفترة 16 – 1438/9/20 تحت شعار ( صيفك سعيد .. ووقتك مفيد ) .

وقد بدأ الحفل بجولة على معرض الأسر المنتجة ومسابقة أفضل طبق وأطلع الحضور على ما يحتويه من منتجات أسرية، وبعد ذلك جولة على معرض الرسم الذي أقيم ومسابقة أفضل رسام لجميع فئات المجتمع ، ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للمشرف على النادي الترفيهي الأستاذ أحمد حسين المالكي تحدث فيها عن أهداف النادي التي نسعى من خلالها لرعاية الشباب والعناية بهم واستمرار تحقيق رؤية المملكة 2030 والمتضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا الطلبة وإكسابهم المهارات والقيم والسلوكيات الحميدة .

– البرامج التي نفذت للطلاب والذي يزيد عددهم عن 100 طالب في جميع المراحل التعليمية وتنوعها وإقامة بعض الدورات والمسابقات المجتمعية ..

– ثم تحدث عن خمسة رسائل :

الرسالة الأولى .. تخص الطلاب وأهمية البعد عن رفقاء السوء واغتنام أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة .

الرسالة الثانية .. رسالة لكل أب ولكل مسؤول حول الأمانة التي تحملناها في القيام بما يجب علينا تجاه أبنائنا

– الرسالة الثالثة ..لجنونا البواسل المرابطين على الحدود سائلين الله لهم النصر والتمكين والعودة إلى أهاليهم سالمين .

الرسالة الرابعة .. رسالة شكر .. لشركاء النجاح

الرسالة الخامسة .. شكر للمشرفين على النادي وما قدموه لأبنائنا الطلاب من برامج وفعاليات خلال فترة النادي .

وبعد ذلك تم تكريم أفضل حافظ لكتاب الله حيث أقيمت المسابقة في فرعين الفرع الأول على جزأين وحصل على المركز الأول عبدالرحمن جابر فرحان العثواني المركز الثاني يعقوب حسن المالكي المركز الثالث محمد حسن المالكي المركز الرابع زياد محمد العثواني أما الفرع الثاني ثلاث أجزاء فما فوق المركز الأول عبدالرحيم حسن القاعي المركز الثاني يوسف حسن العثواني .ثم تكريم الفائزين في مسابقة أفضل رسام وتكريم الفائزين في أفضل طبق ثم تكريم الإعلامين والصحف المشاركين في تغطية برامج النادي وتكريم المدربين الذين قدموا الدورات التدريبية في النادي الترفيهي والمشاركين من المتعاونين مع النادي وتكريم المشرفين على النادي .

وقد حرص النادي على تعزيز المشاركات المجتمعية حيث أن مركز النشاط الاجتماعي بآل سعيد هو أحد شركاء النجاح في تنفيذ برامج وفعاليات النادي .