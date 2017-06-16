أكثر من 847 مشاركاً بالدورات القرآنية المكثفة بجمعية ترتيل الباحة*

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة خلال شهر رمضان المبارك دورات قرآنية مكثفة والتي استمرت قرابة 20 يوماً من بعد صلاة الظهر وصلاة العصر في أكثر من 14 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على 11 جامع بالباحةوالتي تستهدف جميع شرائح المجتمع .

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الزهراني أن هذه الدورة القرآنية المكثفة تأتي ضمن البرامج التي تنفذها الجمعية سنوياً في شهر رمضان لتعليم وتلاوة ومراجعة كتاب الله تعالى بما يعود للجميع بالنفع والفائدة .

مشيراً إلى أنه يدرس في هذا الحلقات أكثر من 247 دارساً من مختلف الأعمار و600مستفيد من الجاليات ,سائلين الله عزوجل أن يبارك في جهود القايمين على هذه الدورات من معلمين ومشرفين .