 “أمن المنشآت” تكشف حقيقة ما يتم تداوله عن اقتحام منشأة في الرياض | فيفاء أون لاين
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

“أمن المنشآت” تكشف حقيقة ما يتم تداوله عن اقتحام منشأة في الرياض

“أمن المنشآت” تكشف حقيقة ما يتم تداوله عن اقتحام منشأة في الرياض
فيفاء أون لاين - متابعة

نفت قوات أمن المنشآت اليوم (الجمعة) صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً من صور ومقاطع فيديو لاقتحام إحدى المنشآت الحيوية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقوات أمن المنشآت العقيد خالد بن سعيد الزهراني، أن ما تم تداوله غير صحيح، مبيناً أن ذلك كان جزءاً من تجربة فرضية أمنية، ضمن خطط قوات أمن المنشآت لرفع مستوى جاهزية رجال الأمن على أرض الميدان للتصدي لأي محاولة اختراق أمني لهذه المنشآت.

ونوه بجهود رجال أمن المنشآت الذين يعملون على مدار الساعة، أسوةً ببقية رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية، لضمان تحقيق أعلى درجات الأمن والحماية لمنشآت الوطن

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