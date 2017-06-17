اهالي جازان ينظمون إفطاراً جماعياً صدقة عن شهيد الوطن الرائد طارق علاقي

نظم اهالي منطقة جازان مساء اليوم الجمعة ٢١ من شهر رمضان المبارك للعام ١٤٣٨ إفطاراً جماعياً صدقة على نية شهيد الواجب الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي والذي استشهد غرة الأسبوع المنصرم بيدٍ غادرة أثناء تأديته الواجب الوطني مدافعاً عن حياض هذا الوطن أرض المقدسات وبلاد الحرمين.

وقد شارك في هذا العمل الخيري والذي أقيم في استراحة البلدية عدد كبير من محبي وعائلة وزملاء المغفور له بإذن الله تعالى يتقدمهم والده الشيخ عبداللطيف العلاقي

وأعمامه أحمد ومحمد وحمزه علاقي وأبناء عمه المهندس عبدالمنعم علاقي وسراج غريب علاقي وعدد كبير من أهله ومحبيه.

جاء هذا العمل الخيري برعاية من الجمعية الخيرية بمنطقة جازان والتي دعمت ورحبت بهذا العمل الذي من شأنه يبعث رسالة مباشرة لكل من توسل له نفسه المساس بأمن الوطن والنيل منه بأن المواطنون يقفون صفاً واحداً كالبنيان المرصوص مع قيادتة الرشيدة لحماية كل شبر من هذا الوطن الغالي.

نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يتقبله شهيداً ويسكنه فسيح جناته.