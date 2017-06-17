بالصور: المركز الاعلامي بالحد الجنوبي ينظم أول زيارة للأعلاميين لرجال حرس الحدود 

نظم المركز الاعلامي في الحد الجنوبي مساء اليوم الجمعة زيارة لعدد من الاعلاميين لمراكز وقطاعات حرس الحدود في محافظتي الحرث وصامطة وشارك في الزيارة مختلف وسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع من مدراء مكاتب الصحف الورقية والاكترونية والمحررين والمصورين والاذاعة السعودية ممثلة في اذاعة الرياض واذاعة جدة ووكالة الانباء السعودية والتلفزيون السعودي بكل قنواته هذا والتقى الاعلاميون برجال حرس الحدود في عدة مواقع متقدمة على الشريط الحدودي بمحافظة الحرث كما اطلع الوفد الاعلامي على جاهزية قوة التدخل السريع لرجال حرس الحدود على الحد الجنوبي وشاهدوا الامكانات والتقنيات المتطورة التي وفرتها الدولة لهذا الجهاز الامني الهام المنوط به حرسة حدود الوطن كما شارك الفريق الاعلامي رجال حرس الحدود افطارهم الرمضاني في نقطة متقدمة لا تفصلهم سوء امتار قليلة عن الحدود بمحافظة صامطة.

هذا وقد تزامن مع زيارة الوفد الاعلامي لقطاعات حرس الحدود على الشريط الحدودي بالحد الجنوبي اللقاء مع معالي مدير عام حرس الحدود بالمملكة الفريق عواد بن عيد البلوي الذي كان في جولة تفقدية لقطاعات حرس الحدود بمنطقة جازان كما قام الوفد الاعلامي بزيارة وعزى ذوي الشهيد الرقيب محمد شامي حدادي على الحد الجنوبي

وقد عبر عدد من الاعلاميين عن سعادتهم بنجاح اول زيارة ينظمها المركز الاعلامي بالحد الجنوبي مشيدين بالتسهيلات المقدمة من المركز والتعاون الذي وجدوه من المديرية العامة لحرس الحدود ما مكنهم من انتاج العديد من المواد الاعلامية والتقارير الصحفية الجميلة

حيث قال الدكتور علي خواجي مدير مكتب صحيفة المدينة بجازان حقيقة نشعر بالسعادة لبدء اعمال المركز الاعلامي بالحد الجنوبي وتنظيم اول زياره وتتزامنها مع جولة معالي مدير عام حرس الحدود في المملكة الفريق عيد بن عواد البلوي واضاف ان الزيارة كانت موفقة شاهد فيها الاعلاميين الروح المعنوية العالية لابطال رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي وقال باذن الله يكون هذا المركز الاعلامي داعم وسند لكافة الاعلاميين من اجل ابراز جهود وبطولات رجال حرس الحدود والقوات المسلحة وقال الاذاعي مهدي السروري مراسل اذاعة جدة بجازان ان هذه الزيارة الاولى التي ينظمها المركز الاعلامي بالحد الجنوبي خطوة رائعة سهلت للاعلاميين توفير وسائل النقل والتنسيق المسبق مع المسؤلين في حرس الحدود لعمل التغطية الاعلامية وابراز جاهزية وقدرات وانتصارات جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وتوفير مادة اعلامية موثقة بالصوت والصورة من موقع الحدث واضاف انه بدون هذا التنسيق والمظلة الرسمية يجد الاعلامي صعوبة في الوصول للخطوط الامامية لتغطية اخبار الحد لجهته الاعلامية ولفت الاعلامي محمد المواسي من صحيفة سبق الى ان المركز حقق من خلال تنظيم أول زيارة للإعلاميين نجاحًا ملحوظًا في الترتيب والسرعة والتنظيم والدقة ، واضاف أن الزيارة استهدفت أحد أهم المواقع التي ينتظر الرأي العام الاطلاع عليها وهو ما يكشف عن رؤية المركز الثاقبة لاختيار مواقع الجولات الإعلامية وقال أشكر إدارة المركز حقيقة على هذه الخطوة الناجحة في سبيل ابراز دور أبطالنا البواسل على الشريط الحدودي.اما الاعلامي على ضباح مدير مكتب صحيفة اليوم بجازان فقال تشرفت وسعدت كثيرا بمشاركة الأبطال من رجال حرس الحدود وجبة الإفطار على الخطوط الامامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان حيث شاهدت العزيمة والإصرار منهم وهم يقدمون أرواحهم فداء لأرض الوطن أرض الحرمين الشريفين وما تشهده القرى بالحد الجنوبي من أمان وأمان لهو دليل قاطع على ما يقومون به من جهود كبيرة في صد محاولات الاعتداءات الفاشلة من قبل هذه المليشيات المتمردة، والتي لا تتعلم من الملاحم التي يسطرها جنودنا على امتداد الشريط الحدودي وتكبدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات.

وزيارة معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي لعدد من الوحدات ونقله تحيات وسلام ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف كان دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والإصرار لا سيما مشاركته لهم وجبة إفطارهم من الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي.اما مدير مكتب جريدة الرياض بجازان الاعلامي محمد مهاب فقال اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافة والاعلام نيابة عن جميع الاعلاميين على هذا المركز وسرعة تجهيزه وبدء العمل فيه واضاف لقد حقق لنا الفرصة للوصول الى مواقع الاحداث بكل يسر وسهولة ووفر للإعلاميين كافة مقومات النجاح في اداء مهمتنا الصحفية. اما مدير مكتب الاذاعة بجازان جماح دغريري فقال لقد كانت زيارة مختلفة لقطاع حرس الحدود بمنطقة في المواقع المتقدمة واطلعنا خلالها على الجهود المبذوله من قبل حماة الوطن للذود عن حدود مملكتنا الغالية وعبر الدغريري عن شكره لمعالي وزير الثقافة والاعلام الذي احدث لامس حاجة الاعلاميين باعتماد هذا المركز واثنى على التنظيم وتسهيل مهمة الفريق الاعلامي متمنيا استمرار هذه الزيارات التي تبرز للراي العام الاوضاع على الشريط الحدودي بكل شفافية ومصداقية.