 طلاب البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية يطالبون بالإجازة الملكية | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

طلاب البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية يطالبون بالإجازة الملكية

طلاب البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية يطالبون بالإجازة الملكية
محمد المالكي ـ جازان

طالب طلاب البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية بتمكينهم من الإجازة الملكية وذلك عقب تغريدة من الحساب الخاص بالبرنامج، أكد فيها إلزامهم بالدوام حتى السابع والعشرين من شهر رمضان، حتى بعد الأمر الملكي الكريم القاضي بأن تبدأ إجازة موظفي الدولة الرسمية يوم ٢٠ رمضان.

وفي التفاصيل، أشار الطلاب إلى أن العقد المبرم بينهم وبين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة يؤكد أحقيتهم بتمتعهم بالإجازات الرسمية، مشيرين إلى أن قرار البرنامج صادم لهم .

وقال الطلاب، إضافة إلى أن المكافأة قليلة بمقدار ٢٠٠٠ ريال ولا تفي بحاجات المتزوجين منا، حيث إننا ملزمون بعدم العمل والدراسة خارج إطار البرنامج، إلا أن البرنامج حرمنا الإجازة الممنوحة لنا من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله – ونناشد بتمكيننا من الإجازة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*