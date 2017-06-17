نادي الريان الموسمي يختتم فعالياته الرمضانية بمهرجان كروي

بحضور رئيس قسم النشاط الاجتماعي بتعليم جازان الأستاذ: محمد بن إبراهيم النعمي ، ورئيس المجلس البلدي بوادي جازان الأستاذ: محمد هادي مكين اختتم نادي الريان الموسمي مساء الخميس فعالياته وبرامجه للفترة الأولى بمهرجان رياضي كبير حيث أقيمت مباراتان في نهائي بطولة نادي الريان الموسمي لفئتي الشباب والكبار . جمعت المباراة الأولى فريق العالمي من الخشابية والسلامة من السلامة وانتهت بفوز مستحق لفريق السلامة حيث استطاع فريق السلامة بنجومه أن يكسر كل التوقعات ويحقق كأس البطولة بفوز ثمين على نجوم العالمي بركلات الترجيح بعد تعادلهم في الشوطين الأساسيين بهدف لكل منهما ، وفي بطولة الشباب لعب أحلام الريان أمام فريق الغريب في مباراة شهدت حضور جماهيري كبير، وحماس بين الفريقين لتنتهي الأشواط الأصلية بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما ليحتكما إلى ضربات الجزاء والتي امتدت لأكثر من 7 ضربات لتنتهي بفوز الغريب بكأس البطولة .

وفي ختام اللقاء قام مشرف النشاط الاجتماعي الأستاذ: محمد النعمي يرافقه قائد النادي بتتويج الفرق الفائزة بالميداليات ، كما حصل حارس فريق الغريب طلال مكين على كأس أفضل حارس في البطولة ، وحصل مهاجم فريق الغريب محمد حوباني على كأس أفضل لاعب . كما تم السحب على أكثر من 7 جوائز للجمهور . من جهته قدم مدير النادي الشكر والتقدير لرئيس قسم النشاط الاجتماعي بتعليم جازان الأستاذ : محمد النعمي على جهوده وحرصه على المشاركة في ختام برامج النادي للفترة الأولى ، وأوضح مدير النادي قائلا أن أبواب النادي سوف تفتح أبوابها بعد إجازة عيد الفطر المبارك ولمدة شهرين ، وأن هناك العديد من البرامج الترفيهية والتطوعية والتدريبية وغيرها .