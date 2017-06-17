أمر ملكي : إحالة الفريق أول “فيصل بن لبده” إلى التقاعد

الرقم : أ / 242

التاريخ: 22 / 9 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 30 ) بتاريخ 29 / 2 / 1438هـ .

وبناءً على ما رفعه سمو وزير الحرس الوطني .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يحال الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر .

ثانياً : على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود