أمر ملكي : إحالة الفريق أول “فيصل بن لبده” إلى التقاعد

الرقم : أ / 242
التاريخ: 22 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 30 ) بتاريخ 29 / 2 / 1438هـ .
وبناءً على ما رفعه سمو وزير الحرس الوطني .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يحال الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر .
ثانياً : على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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