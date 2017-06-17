 أمر ملكي : إحالة الفريق أول “فيصل بن لبده” إلى التقاعد | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

أمر ملكي : إحالة الفريق أول “فيصل بن لبده” إلى التقاعد

أمر ملكي : إحالة الفريق أول “فيصل بن لبده” إلى التقاعد
فيفاء أون لاين - الرياض / واس

الرقم : أ / 242

التاريخ: 22 / 9 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 30 ) بتاريخ 29 / 2 / 1438هـ .

وبناءً على ما رفعه سمو وزير الحرس الوطني .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يحال الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر .

ثانياً : على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*