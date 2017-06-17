أمر ملكي : تعيين “فيصل بن لبده” مستشاراً يالديوان الملكي برتبة “فريق أول”

الرقم : أ / 243
التاريخ : 22 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) بتاريخ 5 / 4 / 1395هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 242 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين / فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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