 أمر ملكي : تعيين “فيصل بن لبده” مستشاراً يالديوان الملكي برتبة “فريق أول” | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

أمر ملكي : تعيين “فيصل بن لبده” مستشاراً يالديوان الملكي برتبة “فريق أول”

أمر ملكي : تعيين “فيصل بن لبده” مستشاراً يالديوان الملكي برتبة “فريق أول”
فيفاء أون لاين - الرياض / واس

الرقم : أ / 243

التاريخ : 22 / 9 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) بتاريخ 5 / 4 / 1395هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 242 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين / فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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