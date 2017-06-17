أمر ملكي : إنهاء خدمات مدير الأمن العام ” عثمان المخرج” وتعيين “سعود هلال”

الرقم : أ / 244

التاريخ : 22 / 9 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 30 ) بتاريخ 16 / 2 / 1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الفريق / عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد .

ثانياً : يرقى اللواء / سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق ، ويعين مديراً للأمن العام.

ثالثاً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود