الرقم : أ / 244
التاريخ : 22 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 30 ) بتاريخ 16 / 2 / 1436هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الفريق / عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد .
ثانياً : يرقى اللواء / سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق ، ويعين مديراً للأمن العام.
ثالثاً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر ملكي : إنهاء خدمات مدير الأمن العام ” عثمان المخرج” وتعيين “سعود هلال”
الرقم : أ / 244
التعليقات (٠) اضف تعليق