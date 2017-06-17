هنا ملخص 13 أمراً ملكياً صدرت اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم أوامر ملكية .. وهي :
– إنهاء خدمة الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد.
– ترقية اللواء سعود الهلال الى رتبة فريق وتعيينه مديراً عاماً للأمن العام .
– يحال الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد.
– إعفاء الشيخ محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام
– تعديل إسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة .
– تعيين الشيخ سعود الماجد نائباً عاماً .
– ترتبط النيابة العامة بالملك وتكون مستقلة عن باقي الجهات.
– تعيين عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني
– تعيين سهيل أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل
– تعيين عقلاء بن علي العقلاء نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير .
– تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.
– تعيين فهد بن عبدالله المبارك مستشاراً في الديوان الملكي.
– تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي.
– تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين.
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