هنا ملخص 13 أمراً ملكياً صدرت اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم أوامر ملكية .. وهي :

– إنهاء خدمة الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد.​

– ترقية اللواء سعود الهلال الى رتبة فريق وتعيينه مديراً عاماً للأمن العام .

– يحال الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد.

– إعفاء الشيخ محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام

– تعديل إسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة .

– تعيين الشيخ سعود الماجد نائباً عاماً .

– ترتبط النيابة العامة بالملك وتكون مستقلة عن باقي الجهات.

– تعيين عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني

– تعيين سهيل أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل

– تعيين عقلاء بن علي العقلاء نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير .

– تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.

– تعيين فهد بن عبدالله المبارك مستشاراً في الديوان الملكي.

– تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي.

– تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين.